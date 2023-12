há 33 min 18:57

Final da 1.ª parte: Al Hilal-Al Nassr, 0-0



Al Hilal

45'+2 - Termina a primeira parte do Al Hilal-Al Nassr. A turma liderada por Jorge Jesus entrou muito forte no encontro, somando três ocasiões claras de golo logo nos primeiros minutos. Apesar do desacerto e falta de concentração, a formação de Luís Castro manteve-se 'viva' no jogo e foi conseguindo equilibrar as contas. Talisca teve a primeira grande oportunidade do Al Nassr, depois de um belo momento na grande área adversária, mas atirou por cima. Do outro lado, Mitrovic e Al Dawsari foram os mais perigosos.



Um jogo marcado por muitos duelos, ânimos quentes de parte a parte, mas no final da primeira parte o que impera é mesmo o nulo no marcador. Continue por aí para acompanhar a segunda parte da partida!