Al Hilal suspende inscrição de Neymar

Após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, Neymar dificilmente voltará a jogar esta época. Por isso, de acordo com a imprensa saudita, o Al Hilal vai suspender a inscrição do brasileiro para poder contratar um lateral esquerdo desejado por Jorge Jesus.Recorde-se que o antigo avançado de Paris Saint-Germain, Barcelona e Santos lesionou-se a 17 de outubro ao serviço do Brasil, num encontro frente ao Uruguai (derrota por 2-0), de apuramento para o Mundial'2026. Nesse jogo, Neymar sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo e teve de sair de campo de maca, tendo sido operado no início de novembro