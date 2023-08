Al Ittihad-Al Hilal, em direto

há 1 horas 18:18

O caminho até as eliminatórias

As duas equipas chegam a esta fase a eliminar de forma bem distinta. O Al Ittihad de Nuno Espírito Santo terminou no topo do Grupo A, com três vitórias em outros tantos jogos e um saldo positivo de golos (cinco marcados e dois sofridos).

Já o Al Hilal de Jorge Jesus qualificou-se para esta ronda como segundo classificado do Grupo B, com quatro pontos, atrás do Al Sadd. A turma de Rúben Neves e companhia somou quatro pontos nos três jogos disputados durante essa fase, registando uma vitória, um empate e uma derrota. Durante esse período, o Al Hilal marcou e sofreu quatro golos.