há 14 min 17:07

Cristiano Ronaldo tenta despedir-se de 2023 com mais uma vitória



Action Images

Boa tarde! Seja bem-vindo/a ao acompanhamento em direto do encontro entre o Al Taawon e o Al Nassr, equipa orientada pelo português Luís Castro que conta com o contributo dos internacionais lusos Cristiano Ronaldo e Otávio.



A partida, com início agendado para as 18 horas de Lisboa, é a contar para a 19.ª jornada do campeonato e será disputada no Estádio King Abdullah, em Buraidah, um recinto com capacidade para receber cerca de 34 mil adeptos nas bancadas.



Siga todas as incidências deste jogo através do site ou da App de Record.