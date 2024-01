Avançado recorda proposta "de ir às lágrimas" mas lamenta: «Não me deixavam viver com os meus filhos»

O avançado inglês Troy Deeney revelou, no seu espaço de opinião no 'Daily Mail', os motivos para ter rejeitado uma proposta "de ir às lágrimas" da Arábia Saudita no verão passado, garantindo que nem todos os jogadores que atuaram durante muitos anos na Premier League estão "orientados financeiramente" para a vida."Ofereceram-me uma quantia de ir às lágrimas no último verão para jogar na Liga saudita. Pensei muito. Aos 35 anos teria sido, confortavelmente, a maior quantia que alguma vez tinha recebido. Foi muito tentador, mas tive as minhas razões para não aceitar", começou por explicar.E continuou: "Ainda não sou casado com a minha companheira e, devido à lei na Arábia Saudita, não me deixavam viver na mesma casa que ela e que os meus filhos. Não há exceções para futebolistas profissionais. A minha companheira e os meus filhos acabariam provavelmente a viver no Dubai e eu na Arábia Saudita".Troy Deeney assegurou ainda que jogar na Premier League não é um 'paraíso' financeiro, frisando que muitos dos jogadores que atuaram naquele campeonato ao longo da carreira passam por problemas pouco depois."Não pensem que todos os jogadores da Premier League estão orientados financeiramente para a vida inteira. Muitos têm sérios vícios em jogo ou decidem fazer maus investimentos. E sim, pode ser tentador jogar contra Cristiano Ronaldo, Benzema ou Neymar. Mas até acontecer a mudança para um país tão diferente, é impossível saber se nos vamos adaptar", rematou.Deeney acabou por trocar o Birmingham pelo cargo de treinador/jogador do Forest Green em agosto do ano passado , mas deixou o clube poucos meses depois.