Benzema volta aos treinos no Al Ittihad mas abandona sessão após discussão com o treinador

Karim Benzema regressou na segunda-feira aos treinos do Al Ittihad depois da polémica ausência de quase um mês. O internacional francês não se apresentou no clube após o período de férias e, que o deixou de fora da digressão ao Dubai. No entanto, o 'reaparecimento' não correu da melhor forma já que, segundo a imprensa saudita, o avançado envolveu-se numa discussão com o técnico argentino durante o primeiro treino.De acordo com o jornal ‘Arriyadiyah’, citado pelo ‘As’, Karim Benzema entrou em campo para iniciar a sessão juntamente com os restantes companheiros. Minutos depois, Marcelo Gallardo pediu ao avançado para sair e ir treinar individualmente porque não estava a conseguir acompanhar o ritmo dos restantes jogadores. Benzema recusou, argumentando que tinha cumprido as sessões de treino individuais delineadas, ficou irritado e acabou por abandonar o relvado.Na terça-feira o Al Ittihad publicou nas redes sociais uma foto de Karim Benzema a treinar no ginásio com os jogadores… que se encontram lesionados. Hoje, o jornal 'Al-Riyadiya' revela que já está tudo resolvido.