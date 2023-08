Diretor do futebol saudita deixa aviso: «A nossa liga será apenas para aqueles que estão no topo»

Michael Emenalo, responsável pelo futebol na Arábia Saudita , abordou as contratações dos clubes daquele país e falou sobre o futuro do campeonato."Adoraria ter Mbappé aqui. Adoraria ter o Harry Kane aqui. A liga gostaria de ter todos os melhores jogadores. Dentro de alguns anos, esta será uma liga apenas para jogadores excecionais. Tornar-se-á uma liga apenas para aqueles que estão no topo", disse Michael Emenalo, citado pelo ‘Daily Mail’.O dinheiro não é um problema para os clubes sauditas e o diretor do futebol naquele país garante que a torneira não vai fechar: "Temos recursos e vamos usá-los para garantir que os únicos jogadores que estão aqui são os que estão no topo do futebol. Há sempre mais negócios a serem feitos. Estamos sempre abertos a algumas surpresas, talvez algo de grande aconteça. Os clubes estão a trabalhar freneticamente para melhorar os seus plantéis e vamos continuar a fazê-lo até ao final da janela de transferências".com a possível ida de muitos jogadores da liga inglesa para a Arábia Saudita e com o fecho do mercado apenas no final de setembro. Michael Emenalo descansa os ‘inquietos’: "As ligas europeias, em especial a Premier League, são muito fortes e estão bem enraizadas. Eles não têm motivos para se assustar. Penso que há pânico em algumas áreas, mas isso deve-se à má compreensão daquilo que defendemos e do que estamos a fazer. Contaram-me o que o senhor Klopp e o que o senhor Guardiola disse. Compreendo as suas preocupações. O objetivo é trabalhar em conjunto com todas as ligas e ser uma irmandade na indústria do futebol".