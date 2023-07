Michael Emenalo após ser nomeado diretor do futebol saudita: «Curioso com a audácia e a ambição do projeto»

Michael Emenalo vai ser um dos rostos da nova estratégia implementada pela a Federação de Futebol da Arábia Saudita para aumentar a competitividade tanto dentro como fora de campo e desenvolver talentos locais. O antigo diretor técnico do Chelsea, onde trabalhou cerca de uma década, foi esta terça-feira nomeado diretor do futebol saudita e mostrou-se "curioso" com a "audácia" e "ambição" do projeto."Acredito que este é o papel para o qual me preparei nos últimos 45 anos. Não foi difícil aceitar este desafio. Estou curioso com a audácia do projeto e a ambição envolvida. Este projeto está em andamento há algum tempo. Não foi uma decisão precipitada, foi bem planeado. Estou impressionado com o conhecimento e as contribuições que foram feitas", começou por dizer, acrescentando: "A Liga Saudita oferece uma nova oportunidade, acima de tudo, para toda a indústria e acredito que criará oportunidades para uma competição saudável e maior desenvolvimento de jovens talentos."Para além de ter a responsabilidade de liderar a Liga saudita, o ex-jogador nigeriano vai também supervisionar um modelo centralizado para transferências denominado PACE (Player Acquistion Center of Excellence). A juntar ao referido modelo, a Liga saudita anunciou também várias medidas para desenvolver os talentos locais , sendo que uma das principais ideias é a redução da idade mínima para atuar no campeonato que desce já esta época dos 18 para os 16 anos.Yasser Al Misehal, presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita, não mostrou dúvidas no sucesso da nova estratégia que será seguida e perspetivou um "futuro promissor"."Na última Copa do Mundo da FIFA, no Qatar, a Arábia Saudita deu uma amostra do que somos capazes de fazer a nível internacional e demonstrou a qualidade de nossa liga doméstica, a SPL. Mas o que é igualmente ou até mais satisfatório é a nossa vitória na Copa da Ásia AFC sub-23 sem sofrer sequer um golo. O futuro é promissor. E muito esforço foi feito para desenvolver o futebol na Arábia Saudita, tanto no masculino como no feminino. Como podem ver, todos estão em sintonia. Existe um caminho muito claro e bem estruturado", sustentou."Queremos uma liga de que possamos orgulhar-nos, que entretenha os fãs locais e do mundo todo, mas ela deve servir também as ambições da seleção nacional agora e no futuro. Ela deve ser para o bem do jogo. Isso significa um compromisso com a juventude, e a nova estratégia e as regulamentações demonstram exatamente isso", apontou ainda.Já Saad Allazeez, CEO interino e Vice-Presidente da Liga Saudita, destacou que estas medidas podem vir a inspirar mais jovens a praticarem desporto."A Liga Saudita tem uma oportunidade incrível e vital de ajudar a realizar as ambições do futebol do país e inspirar mais pessoas a envolverem-se no futebol e no desporto. A partir da próxima temporada, a SPL tornar-se-á mais jovem e mais competitiva, aproveitando o trabalho que a Federação de Futebol da Arábia Saudita vem realizando na base há muitos anos. A nova estratégia também coloca a Liga Saudita num papel central e elevado no apoio e desenvolvimento dos clubes através da sua unidade de negócio da estrutura dos Clubes e, ao iniciar o PACE, fornecerá verificações e equilíbrios na condução do mercado internacional de transferências", frisou.