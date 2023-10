Gabri Veiga garante que não foi para a Arábia Saudita por dinheiro: «Há muita gente que não compreende...»

Gabri Veiga, de apenas 21 anos, 'chocou' o mundo do futebol no mercado de verão quando decidiu trocar o Celta de Vigo pelo Al Ahli , da Arábia Saudita. Agora, em entrevista ao programa 'El Larguero', o médio espanhol revelou mais detalhes sobre a sua decisão, referindo que não o fez por dinheiro e que está "100% orgulhoso". O jovem, refira-se, esteve no radar do Nápoles e dos principais clubes do seu país."Se me fui embora por dinheiro? Posso dizer diretamente que não. Cada um tem a sua vida e deve tomar as suas próprias decisões, mas houve outros fatores que pesaram na balança. Estou muito orgulhoso do passo que dei. Entre todas as opções no baralho, era a que mais me permitia continuar a crescer como futebolista, a que mais me permitia ficar mais maduro: com um treinador jovem, uma equipa com grandes estrelas e numa liga que está a crescer muito. Foi a melhor decisão que tomei tendo em conta o futuro, ainda que muita gente não compreenda. Estou 100% orgulhoso", começou por explicar.E completou, garantindo que se está a adaptar com facilidade à Arábia Saudita: "Apesar de ser um país e uma cultura diferente, e de ser a primeira vez que saio de casa, estou a adaptar-me bastante bem. A única coisa que me custa é o calor e a humidade. Nota-se muito. A grande equipa que temos e o mister que temos tornam tudo mais fácil. Era o passo certo para o meu crescimento", assegurou.Refira-se que, à data, uma das figuras do futebol mundial que deixou muitas críticas à transferência de Gabri Veiga para o Al Ahli foi Toni Kroos , médio do Real Madrid. O alemão considerou mesmo que a decisão do espanhol "ia contra o futebol".