Toni Kroos e a ida de Gabri Veiga para o Al Ahli: «É uma decisão que vai contra o futebol»

A transferência de Gabri Veiga para o Al Ahli foi uma das mais surpreendentes deste mercado de transferências . O jovem de 21 anos, um dos mais promissores do futebol espanhol, preferiu rumar à Arábia Saudita ao invés de considerar propostas de outros clubes europeus como o Nápoles, algo que há uma semana mereceu críticas de Toni Kroos, médio do Real Madrid, que considerou o negócio "embaraçoso" . Em declarações à revista Sports Illustrated, o alemão explicou-se."Chegou-se a comentar que ali [na Arábia Saudita] se joga um futebol ambicioso, mas gira tudo em torno do dinheiro. No final das contas, é uma decisão por dinheiro e que vai contra o futebol. É aqui que começa a ser difícil para o futebol que todos conhecemos e amamos. Todos têm de tomar essa decisão, tal como Cristiano Ronaldo, que decidiu fazê-lo já em final de carreira. Mas fica muito difícil quando jogadores que estão a meio das suas carreiras e que ainda têm qualidade para jogar nos melhores clubes da Europa, decidem fazer essa mudança", justificou Toni Kroos, que apesar de também ter recebido uma proposta para se mudar para a Arábia Saudita, preferiu disputar mais uma temporada com as cores do Real Madrid."É especial para mim, sobretudo porque não estou há nove anos a jogar em qualquer sítio. Estou num sítio muito especial. No Real Madrid tens de estar sempre à altura e render o máximo", concluiu.