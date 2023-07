Luís Castro e o facto de treinar Ronaldo: «Uma felicidade termos dos melhores jogadores da história connosco»

Luís Castro contou como tem sentido os jogadores do Al Nassr nos primeiros dias como treinador do clube saudita, pouco antes do particular com o Alverca, naquele que é o seu primeiro jogo como técnico do emblema de Riade."Estamos num processo de construção. A equipa está à espera de algumas unidades para se completar. As primeiras sensações são boas, com os jogadores muito disponíveis para o trabalho. É normal nesta fase da época. As condições são ótimas para desenvolver o trabalho. Passamos as primeiras ideias. Nestes dias foi nossa preocupação, não só dar condição para que os jogadores pudessem fazer o jogo, mas assimilar as ideias necessárias para o fazer", começou por dizer à Sport TV, para depois abordar o contingente português na Arábia Saudita, com Nuno Espírito Santo ao leme do campeão Al Ittihad e Jorge Jesus no comando técnico do Al Hilal."O mundo global onde vivemos não tem fronteiras. Somos treinadores do mundo, não deste ou daquele país. Abraçamos uma profissão que está associada a um fenómeno incrível que é o futebol. Felizmente, o treinador português dedica-se muito ao trabalho, procura aprender mais e adaptar-se à realidade que tem pela frente. E tem-no feito com muito sucesso. É normal que quem tem sucesso desperte interesse. É com naturalidade que vejo vários treinadores portugueses no Brasil e agora na Arábia Saudita, fruto de tudo o que tem sido o empenho de um país muito virado para o futebol", destacou, sem querer perspetivar, para já, uma luta a três pelo campeonato."Neste momento, sem percebermos o potencial de cada uma das equipas, é um atrevimento estar a lançar possíveis candidatos. Uma coisa é o nosso sentimento - sentimos que queremos ser campeões - outra coisa é a realidade e pode não nos levar a reafirmar o sentimento que temos hoje. Mas vamos colocar todos os esforços para nos mantermos na luta pelo campeonato", sustentou o técnico português, que ainda abordou o interesse do clube em Otávio Luís Castro disse ainda ser "uma felicidade" ter a possibilidade de treinar Cristiano Ronaldo no Al Nassr. "Uma felicidade termos dos melhores jogadores da história connosco. É sempre um motivo de felicidade ter a possibilidade de trabalhar com ele e ele ser uma inspiração para muitos dos colegas no dia a dia. É uma responsabilidade para todos lutarmos para atingir os objetivos e ele é claramente a referência da equipa", concluiu.