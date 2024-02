Ponto final nos 'arrufos': Benzema de regresso aos convocados do Al Ittihad

View this post on Instagram A post shared by ???? ??????? ??????? (@ittihadclub.sa)

Karim Benzema está de regresso à lista de convocados de Marcelo Gallardo, sendo a principal novidade do Al Ittihad para o embate deste domingo frente ao Al Riyadh (17 horas) em jogo a contar para a 20ª jornada da Liga Saudita.O avançado parece ter feito as pazes com o treinador argentino depois de ter protagonizado vários episódios controversos relativamente à sua insatisfação com as políticas do clube.Recorde-se que Marcelo Gallardo deixou o internacional francês fora da digressão do emblema saudita ao Dubai, uma vez que o jogador não se apresentou no prazo estabelecido após o período de férias. Mais tarde, a 5 de fevereiro, Benzema regressou aos trabalhos da equipa, mas envolveu-se numa discussão com o técnico durante o treino e abandonou o relvado visivelmente irritado após ter recebido ordens para treinar à parte, ficando de fora das opções do argentino para o encontro frente ao Navbahor Namangan, emblema do Uzbequistão, a contar para a Liga dos Campeões Asiática, que terminou a zeros.O vencedor da Bola de Ouro em 2022, que se juntou ao projeto saudita proveniente do Real Madrid no início desta temporada, não atua desde 26 de dezembro, quando o Al Ittihad perdeu por 2-5 frente ao Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro. Foi após o encontro que a polémica em torno de Benzema começou, quando o internacional francês apagou as redes sociais e desapareceu alegando não aguentar a pressão a que estava sujeito.