Revelada discussão entre Nuno Espírito Santo e Benzema no Al Ittihad: «Parece que tens preguiça...»

O jornal saudita 'Al Riyadiah' revela, esta quarta-feira, pormenores da acesa discussão entre Benzema e Nuno Espírito Santo no intervalo do último jogo do Al Ittihad, que terminou com a derrota da equipa por 2-0 frente aos iraquianos do Al Quwa Al Jawiya e que culminou no despedimento do treinador português Segundo a mesma fonte, e perante a exibição menos conseguida da equipa, Nuno Espírito Santo dirigiu-se aos jogadores num tom crítico e acabou por ter uma conversa com o avançado francês. "És um grande jogador, mas parece que tens preguiça de pressionar o adversário", terá dito o técnico, que não precisou de esperar por uma resposta de Benzema: "Não fale apenas comigo, fale para o grupo todo".Não satisfeito, Nuno Espírito Santo terá pedido ao ponta-de-lança para ser uma "referência" para a equipa: "És o capitão, uma referência para todos os jogadores e o jogador mais importante. Tens de liderar e ser um exemplo para todos eles", referiu ainda o treinador, antes de, de acordo com a publicação, "continuar a dirigir duras palavras a Benzema".Ao que tudo indica, o experiente avançado já tinha falado com a direção do Al Ittihad e referido que a presença do treinador português "não estava de acordo com as aspirações do clube".Refira-se que Nuno Espírito Santo, que na temporada passada levou o Al Ittihad ao título saudita, deixou a equipa no 6º lugar do campeonato, com 21 pontos.