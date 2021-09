Abel elogia jogadores brasileiros mas atira: «O que faz a diferença é o que está entre as orelhas»

Abel Ferreira fez, este sábado, a análise à derrota do Palmeiras (1-2) no terreno do Corinthians, da 21.ª jornada do Brasileirão. O treinador português considerou que a equipa da casa "fechou muito bem os espaços", mas considerou o resultado um pouco injusto, sublinhando que o verdão fez "16 remates contra oito" do adversário. O antigo técnico do Sp. Braga deixou ainda uma mensagem para os jogadores brasileiros, frisando que têm "talento de sobra, mas precisam de lidar melhor com adversidades".





"Primeira parte muito equilibrada. Uma coisa que temos de ter num dérbi é agressividade nos duelos. Quando olhamos para o golo que sofremos, é fácil identificar que as bolas divididas são fundamentais. Não podemos sofrer golos assim", lamentou, antes de analisar a tabela, onde o Palmeiras é agora segundo colocado a oito pontos da liderança."A competição está aberta, é uma maratona. Quando cheguei no ano passado, o primeiro classificado tinha 15 ou 12 pontos de diferença e foi perdendo. É preciso estar sempre alerta, não atiro a toalha ao chão".Abel aproveitou para deixar uma mensagem aos jogadores brasileiros, elogiando o "talento" e a "técnica" dos canarinhos, mas apontando às "faltas de concentração"."O jogador brasileiro tem capacidade física, talento, técnica... têm de sobra. Mas a capacidade de lidar com as adversidades, os obstáculos, é um aspeto que têm de melhorar. Os clubes têm estrutura, bons jogadores, bons treinadores, mas na minha opinião o que faz a diferença é o que está entre as duas orelhas: o quanto são focados, concentrados, competitivos. Competir para ganhar é tudo. Umas vezes vamos errar, outras acertar".Recorde-se que a claque do Palmeiras lançou, após o encontro, um comunicado oficial onde 'atacou' Abel e os dirigentes do clube.