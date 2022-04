Abel Ferreira e Paulo Sousa trocaram presentes no Flamengo-Palmeiras

O Flamengo, de Paulo Sousa, empatou a zero frente ao Palmeiras, de Abel Ferreira, em jogo antecipado da 4.ª jornada do Brasileirão, disputado ontem. Os dois treinadores portugueses trocaram presentes, como o técnico do verdão mostrou esta quinta-feira numa publicação no Instagram."O respeito e a rivalidade podem conviver juntos! #nãoàviolência", escreveu Abel Ferreira nas suas redes sociais.