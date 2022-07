Abel Ferreira explica abraço a Scolari: «Se o Mundo tivesse mais pessoas como ele...»

O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi na madrugada deste domingo derrotado em casa pelo Athletico Paranaense (0-2) de Luiz Felipe Scolari e, no final da partida válida pelo Brasileirão, o treinador português explicou o abraço que ambos deram antes do apito inicial, para além de ter deixado muitos elogios ao antigo selecionador nacional."Se o Mundo tivesse mais pessoas como ele isto estava muito melhor. O primeiro abraço [antes do jogo] foi de gratidão, primeiro como jogador, porque fui jogador dele, e segundo como treinador. Foi o último treinador [a ser] campeão do Mundo pelo Brasil. Tem 73 anos e eu tenho 43, tenho muito a aprender com ele", começou por dizer Abel.E prosseguiu: "É um treinador que conhece o futebol brasileiro, sabe bem como se ganha. Tenho muita gratidão como jogador, treinador e português. Foi uma pessoa que mudou mentalidades em Portugal no que toca a torcer pela Seleção Nacional. Nunca me vou esquecer da bandeirinha, quando ele fez com que todos os portugueses colocassem uma nas suas casas para apoiar. Foi gratidão e [para lhe] dar os parabéns", rematou.Com esta derrota, recorde-se, o Palmeiras segue na liderança isolada do Brasileirão (29 pontos), agora com dois pontos de vantagem para o Athletico Paranaense, 2.º colocado com 27.