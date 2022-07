Palmeiras perde em casa com Athletico Paranaense mas segue líder do Brasileirão

O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi na madrugada deste domingo derrotado em casa pelo Athletico Paranaense de Luiz Felipe Scolari, num duelo que voltou a mexer com as contas dos primeiros lugares do Brasileirão.O verdão até entrou melhor e acabou por dominar o jogo a nível estatístico. Logo aos sete minutos, Raphael Veiga ficou muito perto de inaugurar o marcador para os comandados de Abel Ferreira, mas acabou por ser o jovem avançado Vitor Roque a abrir o ativo, à passagem dos 36'. Já na segunda parte, Vitor Bueno fechou as contas através da marcação de um penálti (58'). Gabriel Menino foi expulso a fechar a partida, aos 91 minutos.Com este resultado, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão com 29 pontos, agora perseguido de perto pelo próprio Athletico Paranaense, com 27. De resto, a equipa de Scolari não perde há 13 jogos. O Corinthians, de Vítor Pereira, é 4.º colocado, com 26 pontos, uma vez que foi derrotado esta jornada pelo Fluminense (0-4) . Já o Botafogo, de Luís Castro, é 10.º, enquanto o Cuiabá de António Oliveira segue no 18.º posto.O Palmeiras volta a entrar em campo na quarta-feira para a Libertadores, na receção aos paraguaios do Cerro Porteño.