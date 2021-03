Abel Ferreira: «Gostava de ver Guardiola dizer 'vou ser campeão europeu pelo FC Porto'»

Abel Ferreira admite que seria interessante ver Pep Guardiola aceitar o desafio de treinar uma equipa com menor poder de investimento, algo que o catalão não enfrenta no Manchester City e também não foi problema nos tempos em que orientava o Bayern Munique e o Barcelona





"Eu gostava de ver o Guardiola dizer assim: 'Não, agora vou treinar o Valencia, vou treinar o Porto, vou para Portugal ser campeão europeu com o FC Porto. Vou ali a Itália ser campeão europeu com o Inter!' Só pelo desafio. E, atenção, o Guardiola é uma das minhas referências", afirmou o técnico português, citado pelo UOL Esporte, em entrevista ao programa 'Bola da Vez', da ESPN Brasil, que será exibida amanhã.O treinador do Palmeiras comparou mesmo Guardiola a Mourinho, destacando o facto de o compatriota ter alcançado os mesmos sucessos com muito menos recursos financeiros. "Uma coisa é chegares a clubes que gastam fortunas para formar um plantel, outra coisa é fazeres das tripas coração. E nesse aspecto o Mourinho ganhou no FC Porto, no Inter cinquenta anos depois [da última Champions]. Para mim é uma referência, se eu vir o Mourinho, faço-lhe uma vénia", admitiu o treinador luso que, recentemente, em entrevista ao canal brasileiro SporTV, confessou ser um admirador de Mourinho e que até levou livros do Special One para a lua de mel "Nunca falei com o Mourinho pessoalmente, apenas trocámos uma mensagem. Para mim, é uma referência máxima do futebol português, ele é que abriu a porta para todos os outros. Da minha parte, haverá sempre uma grande admiração", disse Abel, à ESPN Brasil.