Abel Ferreira: «O único dos melhores treinadores do mundo que ainda não foi despedido foi Guardiola... Ah, e eu!»

Apesar do empate desta madrugada diante do Internacional (0-0) , que deixou o Palmeiras mais longe da liderança do Brasileirão e aumentou para cinco o número de jogos consecutivos da equipa sem vencer no campeonato, Abel Ferreira garantiu que se sente preparado para "treinar os melhores clubes do mundo", sobretudo depois de todos os títulos que conquistou ao serviço do verdão nas últimas três temporadas."Penso que estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo. [Tenho de] Aperfeiçoar o meu inglês, que está mais ou menos. Depois de vir para aqui, onde a média dos treinadores é de três meses, e estar aqui há três anos, ganhar com o Palmeiras o que ganhei, estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo. E tal como fazem os melhores treinadores do mundo... Acho que o único que ainda não foi despedido foi o Guardiola. Ah, e eu. Quando chegar a minha vez também, serei [despedido] sem problema nenhum. Sei muito bem como isto funciona", referiu o técnico português em conferência de imprensa após a partida.E acrescentou, visando a CBF pelo comunicado que o organismo lançou , há duas semanas, onde criticou a equipa técnica do Palmeiras e as declarações do preparador físico João Martins. "Conheço o futebol brasileiro melhor do que nunca e já dei aqui declarações muito fortes. O que é que me faz ficar aqui? Não vou tirar uma vírgula ao que disse. Quando vocês veem a CBF a dar-se ao luxo de fazer um comunicado só para a equipa técnica do Palmeiras, quando outros treinadores também fazem outras coisas... Faz-me pensar profundamente o que quero para mim. Quando tirei o telefone a um jornalista - ato mal feito, pelo qual pedi desculpa -, e um outro jogador fez exatamente a mesma coisa e deitou o telefone ao chão... Não é igual. Eu reflito sozinho, começo a pensar no que vale e não vale a pena", concluiu.