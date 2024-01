Abel Ferreira: «Se Klopp se queixa de fazer 55 jogos por ano, o Palmeiras faz 70...»

Abel Ferreira voltou esta segunda-feira, depois da vitória do seu Palmeiras sobre o Santos para o Paulistão (2-1) , a criticar o calendário congestionado das equipas brasileiras, e lembrou as declarações de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool que nos últimos meses também tem vindo a mostrar desagrado pelo excesso de jogos na Europa."Se o Klopp se queixa de fazer 55 jogos por ano, o Palmeiras faz 70. E mais, um treinador que tem nove anos no clube, tem nove finais, sete títulos, e se não ganhar aqui, já sabe como é. Não vos vou ensinar o que significa o futebol brasileiro, como se lida com o futebol como se os jogadores fossem máquinas, como se não tivessem equipas com o desejo de ganhar e mais recursos financeiros. A nossa intenção é preparar a equipa para mais uma final, mas antes temos o jogo com o Bragantino", referiu, citado pelo 'Globo Esporte'.O Palmeiras volta a entrar em campo para o Campeonato Paulista no domingo, pelas 22h30, em casa do Bragantino.