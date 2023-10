Abel "inconformado" e plantel insatisfeito: brasileiros revelam razões para quebra do Palmeiras

Sem ganhar há mais de um mês, o Palmeiras de Abel Ferreira atravessa uma das piores fases desde a chegada do treinador , em novembro de 2020. O verdão ocupa o 5.º lugar do Brasileirão à 27.ª jornada com 44 pontos, menos 14 do que o líder Botafogo, e a 'ESPN Brasil' revela, esta sexta-feira, alguns dos fatores que têm levado à insatisfação geral do plantel e dos adeptos.Um dos principais aspetos está, assegura a mesma fonte, relacionado com a eliminação nas 'meias' finais da Libertadores, diante do Boca Juniors. Esse desaire, aliado ao facto do Palmeiras estar cada vez mais longe da liderança do Brasileirão, fez com que os jogadores sentissem que não havia mais objetivos pelos quais lutar na presente temporada.Além disso, e sempre de acordo com o portal citado acima, o Palmeiras terá rejeitado propostas tentadoras do futebol europeu e do Médio Oriente por alguns dos seus jogadores chave, que se mostraram desde logo interessados em sair. O diretor de futebol Anderson Barros, de resto, tem sido alvo de muitas críticas dos adeptos, que consideram que este não proporcionou à equipa os reforços necessários para lutar pelas principais competições - Brasileirão, Libertadores e Taça do Brasil, entretanto conquistada pelo São Paulo.Abel, diz a 'ESPN Brasil', "tem-se mostrado inconformado" com o que tem acontecido nas últimas semanas e ficou incomodado "por não ter conseguido dar um novo rumo ao Palmeiras depois da lesão de Dudu", uma das figuras do verdão.Refira-se que o Palmeiras atravessa uma série negativa de seis jogos sem ganhar, sendo que a última vitória surgiu diante do Goiás de Armando Evangelista, por 1-0 , com um golo de Breno Lopes aos 90'+6. O verdão volta a entrar em campo no domingo, na visita ao terreno do Coritiba (22h30).