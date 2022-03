Abel já decidiu se renova ou não pelo Palmeiras: «Os jogadores vão ser os primeiros a saber»

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, confirmou, em entrevista ao programa 'Roda Viva', que recebeu uma proposta para renovar com o verdão. O técnico português termina contrato em dezembro de 2022 e assume que a decisão já está tomada, mas que os "jogadores serão os primeiros a sabê-la"."Vocês sabem que eu estou aqui no Brasil sem a minha família. Estou sozinho. A minha família aqui são os jogadores. Eles vão ser os primeiros a saber da decisão. É verdade que tenho uma proposta para renovar, tive uma conversa com a Leila [presidente do Palmeiras]", começou por referir Abel.E prosseguiu: "O que eu sou hoje no Brasil, devo a eles. Construímos uma verdadeira equipa. A minha decisão está tomada, mas vou dizer a eles primeiro. [Ficar mais dois ou três anos sem a família] É impossível. Ou eu vou ou eles vêm. O Palmeiras quer muito, e eu gosto muito do Palmeiras. Falei com a minha mulher e disse: 'Só fico se tu vieres, senão não fico'".Abel garantiu ainda que não rejeitou, até ao momento, qualquer proposta de renovação. "Houve uma única proposta oficial. Uma conversa muito sincera e frontal com a Leila. É mentira que recusei a primeira, segunda, que só renovo se tiver avançado. Tudo mentira. Falei com os jornalistas daqui [do Brasil], é da vossa responsabilidade passar notícias verdadeiras e não encher páginas por encher. Não estou a criticar, estou a fazer uma constatação. Tudo o que foi dito é mentira".Questionado sobre um eventual cargo na seleção brasileira, Abel frisou que "não faz planos a longo prazo". "Já tenho um clube verde. E amarelo também. Vivo o aqui e agora. Vivo 100 por cento o momento aqui. Não faço planos para a frente, não é a minha forma de ser e estar. Gosto de estar onde estou".Relativamente ao interesse de clubes fora do Brasil , o treinador português explicou que quer uma equipa que lute por títulos, algo que tem... no Palmeiras. "Vocês têm que entender que eu ando por convicção e não por nome de clube. Uma coisa que quero é um clube que lute por títulos, e o Palmeiras luta. Quero estar num clube que me queira tanto como eu o quero. Tenho de sentir que acreditam em mim. Claro que queres ser reconhecido, há um prestígio, um valor", rematou.