Abel justifica declaração polémica: «Vi um treinador despedido na primeira jornada...»

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, explicou este domingo, após a derrota da sua equipa frente ao Flamengo (0-1), o porquê de ter afirmado, antes do jogo, que "esperava ser demitido".





"O que eu sinto, é que o futebol português de Portugal é diferente daqui. Depois do jogo contra o São Paulo, dei os parabéns ao São Paulo, à equipa técnica, aos jogador, mas ninguém passou isso, cortaram. Tenho de falar mais devagar, porque as pessoas percebem mal. Nesse contexto, a pergunta foi feita se eu estava chateado com as críticas, com o futebol brasileiro, eu contextualizei e disse que sou grato ao futebol brasileiro, foi aqui que ganhei os meus títulos, só tinha treinado clubes de média dimensão. Na sequência, vejo um treinador demitido na primeira jornada, que para mim é... Dentro dessa perspetiva, como eu, até hoje, ainda não fui despedido, foi só isso que disse", começou por explicar o técnico, aproveitando também para, em seguida, fazer a análise do jogo."Na primeira parte, um jogo muito equilibrado entre duas boas equipas, mas para mim, as grandes chances da primeira parte foram nossas. Mas futebol é isto. Na segunda parte eles foram melhores, finalizaram mais, conseguiram desequilíbrios individuais do lado esquerdo com o Bruno Henrique", disse.Quando questionado acerca da força das equipas brasileiras, Abel afirmou que o campeonato brasileiro é "rico e mágico": "Há equipas com muita qualidade individual, outras que não têm tanta. Aqui no Brasil há um campeonato competitivo, basta olhar para os jogos. Equipas grandes a perderem em casa, fora. O futebol brasileiro é rico e mágico por isso, pela competitividade que existe. Para mim, é o mais competitivo do mundo", rematou.A próxima partida do Palmeiras para o Brasileirão joga-se no próximo domingo, dia 6, às 22:15, frente à Chapecoense.