Adepta do Palmeiras morre após ser atingida por garrafa de vidro no pescoço

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2023

Gabriela Anelli, adepta do Palmeiras de 23 anos que estava internada em estado grave depois de ter sido atingida, este domingo, por uma garrafa de vidro no pescoço durante confrontos entre apoiantes do verdão e do Flamengo , morreu hoje. O anúncio foi feito pela família da própria jovem nas redes sociais."Obrigado a todos os que oraram pela minha irmã, mas ela foi morar no céu. Há coisas que acontecem e que estão além do nosso limite do entendimento. Sei o quanto lutaste cada segundo, sempre foste uma guerreira. Olha por nós no céu e protege a nossa família", pode ler-se na mensagem deixada por Felipe Marchiano, irmão de Gabriela.Segundo o 'Globo Esporte', Gabriela sofreu duas paragens cardíacas após ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço, enquanto se encontrava na fila para entrar no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Por essa altura, instalou-se a confusão entre adeptos de ambas as equipas, obrigando a polícia a intervir com spray pimenta.O Palmeiras já veio a público lamentar a morte da jovem.