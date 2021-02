Adepto pagou para Rodinei defrontar o Flamengo e jogador do Internacional acabou expulso

Depois de um adepto ter doado um milhão de reais, cerca de 153 mil euros, para que Rodinei pudesse defrontar o Flamengo ao serviço do Internacional no duelo que poderia decidir o título brasileiro a favor da equipa de Porto Alegre, o médio acabou expulso aos 49 minutos.

Com o placard empatado a um golo, Rodinei teve uma dura entrada sobre Filipe Luís e o árbitro recorreu ao VAR. Depois de analisar o lance, o juiz da partida exibiu o cartão vermelho direto ao jogador de 29 anos, que deixou a sua equipa com menos um jogador e com muito tempo para jogar. O Flamengo viria a marcar por Gabigol, aos 63 minutos, e venceu a partida por 2-1, saltando para a liderança com mais dois pontos do que o rival e com apenas um jogo para disputar.





Recorde-se que Rodinei está emprestado pelo Flamengo ao Internacional e, por isso, a sua utilização no duelo de ontem implicava o pagamento de uma multa de um milhão de reais à CBF. Face à delicada situação financeira do clube e para evitar que a equipa pudesse ficar privada de um dos principais jogadores, o empresário e adepto Elusmar Maggi Scheffer decidiu ajudar com um contributo financeiro. Resta saber se estará ou não arrependido...