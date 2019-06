Advogado da modelo que acusa Neymar: «Ela está a ser vítima de fanáticos do futebol»

Cosme Araújo, o mais recente advogado de Najila Trindade (já é o quarto), a mulher que acusa Neymar de violação, garante que a sua cliente está a ser "vítima de energúmenos da sociedade, de fanáticos do futebol".Em declarações ao site UOL, o causídico contou que a modelo está a sofrer ataques nas redes sociais, e não só, estando a ser tratada como uma 'golpista' que terá atraído o jogador do PSG para uma armadilha."Ela está a ser vítima de um preconceito muito grande, a mulher não pode dizer que foi violada se o homem for rico", constatou. Cosme Araújo diz que até há à venda uma camisola da seleção brasileira com a inscrição 'Najila 171'.O facto de a modelo ter dito quecom o jogador não minimiza, segundo o advogado, o que aconteceu.Cosme Araújo recorda o caso de Desiree Washington, que aceitou entrar no quarto de Mike Tyson, mas não consentiu a relação sexual e o pugilista acabou por ser condenado. "As pessoas não lembram do caso de Mike Tyson? Se lá a mulher aceitou ir para o quarto, mas não quis fazer sexo, por que não pode ter acontecido algo parecido com a Najila?"