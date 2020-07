Arão sobre Jorge Jesus: «Fomos uns privilegiados por trabalhar com ele»

Willian Arão foi uma das peças mais mais preponderantes do Flamengo ao longo do último ano. Visto como um 'patinho feio' antes da chegada de Jorge Jesus ao Brasil, o médio foi aposta do técnico português e tornou-se titular indiscutível na equipa carioca. Em entrevista ao 'Lance', Arão reconheceu o papel decisivo de Jesus no seu crescimento como jogador, que se estendeu aos restantes elementos do plantel do Flamengo.





"A minha evolução tática com ele foi muito boa. Ensinou-me grandes coisas. Não só a mim, como a todo o plantel. Sobretudo questões táticas, técnicas e de posicionamento. Fomos todos uns privilegiados por termos trabalhado com ele", afirmou o jogador de 28 anos.

Após a conquista do Campeonato Carioca diante do Fluminense, Jesus foi muito acarinhado por todo o plantel do Flamengo durante os festejos, mas Arão garante que nessa altura ninguém tinha conhecimento de que o técnico português se preparava para deixar o clube.



"Só soubemos dias depois do título carioca. Até lá ele não nos tinha dito nada. E acredito que à direção também não. Ali [nos festejos] foi mesmo uma questão de carinho, de poder levantar mais um título. Se ele fosse embora, como foi, seria a última conquista pelo Flamengo. Se não fosse, seria a última deste ano, porque não podemos conquistar mais nada até ao final do ano. Então foi uma forma de demonstrar esse carinho por ele", justificou.