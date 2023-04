Armas apontadas e carros roubados: casa de central do Flamengo assaltada após final do Cariocão

A casa de Pablo Castro, central do Flamengo de Vítor Pereira, foi assaltada na madrugada desta segunda-feira, poucas horas após a derrota da equipa na 2.ª mão da final do Campeonato Carioca diante do Fluminense (1-4) O defesa não se encontrava na propriedade, uma vez que esteve junto da equipa nesse encontro, apesar de não ter sido utilizado por Vítor Pereira. Quem deu o alerta foi a madrasta do jogador, que estava no interior com o pai do brasileiro, com a filha do casal e com o genro."Quando acordámos, deparámo-nos com os assaltantes dentro do quarto a apontar-nos uma arma. Estávamos a dormir. Eles já tinham visto a minha filha e o meu genro no quarto deles. Nessa altura, colocaram toda a gente no mesmo quarto e apontaram-nos as armas", explicou Vanessa, madrasta de Pablo, à Rádio Mirante."Eles só diziam que era a casa do pai do Pablo e pediram para abrir a aplicação do banco para ter acesso ao dinheiro", contou ainda.Os ladrões, que estiveram no interior da habitação durante cerca de uma hora e trinta minutos - garante o 'Globo Esporte' -, levaram vários aparelhos eletrónicos e dois carros da família. Um deles acabou por ser encontrado pouco tempo depois... num acidente."Foi bem perto de minha casa. Fui ver o que tinha acontecido e um deles [assaltantes] reconheceu-me e fugiu a correr", rematou Vanessa.