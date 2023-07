Botafogo bate Vasco da Gama no primeiro jogo sem Luís Castro e segue imparável no Brasileirão

O Botafogo recebeu e venceu, este domingo, o Vasco da Gama por 2-0, naquele que foi o primeiro jogo da equipa depois da saída do treinador português Luís Castro, que vai rumar ao Al Nassr Luis Henrique (53 minutos) e Carlos Alberto (90+5'), já na 2.ª parte, marcaram os dois golos da partida e sentenciaram o resultado final, consolidando assim o bom momento do Botafogo, que lidera o Brasileirão com 33 pontos, mais sete do que o segundo colocado, o Grémio.Já o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, desceu ao 4.º lugar da tabela (com 23 pontos) ao desperdiçar uma vantagem de dois golos e empatar (2-2) na visita ao terreno do Athletico Paranaense.