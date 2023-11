Botafogo sonda Pedro Caixinha e Abel Ferreira para 2024

Pedro Caixinha e Abel Ferreira são nomes em cima da mesa para suceder a Lúcio Flávio no comando técnico do Botafogo na próxima temporada. A informação foi adiantada esta quinta-feira pelo jornal brasileiro 'O Globo'.Apesar de todas as atenções estarem viradas para a reta final do Brasileirão, onde o Botafogo é lider e pode conquistar um título inédito que foge desde 1995, John Textor, dono do 'fogão', já está de olho na contratação de um novo treinador para 2024/2025. Segundo a mesma publicação, Pedro Caixinha, atualmente no Red Bull Bragantino, é um nome bem cotado para o cargo, assim como Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. Abel Ferreira (Palmeiras) é um nome que também agrada a Textor mas que é visto como sendo uma contratação cara.Lúcio Flávio, que assumiu o cargo interinamente após a saída de Bruno Lage , deverá continuar até ao fim da época de 2023, mas sairá depois.