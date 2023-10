Bragantino perde em casa depois de uma série invicta de oito jogos

O Bragantino, de Pedro Caixinha, perdeu na quarta-feira à noite com o Atlético Mineiro (2-1), depois de uma série invicta de oito jogos no Brasileirão, e pode atrasar-se para o líder Botafogo, com um jogo a menos.

A jogar em casa, o Bragantino esteve a perder por dois golos, apontados pelo ex-portista Hulk, de penálti, aos 36 minutos, e por Igor Gomes, aos 81, e apenas conseguiu reduzir por Talisson, aos 84.

A derrota, depois de seis vitórias e dois empates, mantém a equipa de Caixinha a sete pontos do Botafogo, mas o emblema do Rio de Janeiro tem menos um jogo, depois do adiamento da visita ao Fortaleza, nesta 29.ª jornada.

No final, o treinador português reconheceu que a equipa "não entrou bem no jogo", mas disse não existir razão para alarme com a derrota, acrescentando que a paragem que terá, face ao adiamento do jogo com o Flamengo, poderá ser favorável.

"A equipa vai ter dois dias livres. Vamos desfrutar os dois dias, limpar a cabeça. As pausas, profiláticas, têm sido benéficas", disse o treinador.

Também nesta jornada, o Palmeiras, depois do triunfo na última ronda, voltou a estar bem, já com Abel Ferreira - que esteve castigado - no banco, num jogo em que goleou o São Paulo (5-0), com a importância de ser um dérbi.

Em outros jogos, o Cuiabá, de António Oliveira, perdeu em casa com o Corinthians (1-0), mas mantém-se em 11.º lugar, e o Goiás, de Armando Evangelista, continua em 16.º, uma posição acima da descida, apesar da derrota no terreno do Fluminense (5-3).

A equipa de Evangelista pode, no entanto, cair para a zona de despromoção ainda nesta ronda, em que Vasco da Gama (17.º), com menos um ponto) e Santos (18.º, com menos um ponto) ainda jogam hoje, em casa com Internacional e Coritiba, respetivamente.