Brasileiros apontam Jorge Jesus ao comando técnico do Corinthians

O 'Globo Esporte' aponta, esta segunda-feira, alguns nomes ao comando técnico do Corinthians, entre os quais se inclui o de Jorge Jesus.Segundo a mesma fonte, a saída de Cuca - que acabou por ceder à pressão na sequência da condenação por violação na Suíça em 1987 - deixou o clube numa situação complicada: Tite e Mano Menezes rejeitaram o cargo e Duílio Alves, presidente do Corinthians, começa a ponderar outras soluções, que poderão passar por treinadores estrangeiros.O nome de Jorge Jesus volta a estar, assim, em cima da mesa. Além do técnico português, que orientou o Flamengo em 2019/20 e tem contrato com o Fenerbahçe até final da presente temporada, também Leonardo Jardim terá sido abordado pelo Corinthians, massabe que as conversações não avançaram Refira-se que o Corinthians ocupa, à 3.ª jornada do Brasileirão, o 16.º lugar, com uma vitória e duas derrotas.