Bruno Lage após a eliminação da Taça Sul-americana: «O responsável sou»

O Botafogo foi eliminado da Taça Sul-Americana pelo Defensa Y Justicia e, na conferência de imprensa após o jogo, Bruno Lage mostrou-se desiludido e assumiu as responsabilidades. "No conjunto dos dois jogos tivemos mais oportunidades e infelizmente sofremos três golos. Ficamos tristes porque saímos da competição, mesmo tendo sido a melhor equipa", começou por dizer o treinador português.Lage pediu aos adeptos para continuarem a apoiar a equipa. "O responsável sou eu. Tomei todas as decisões e não me arrependo de nenhuma. Tenho vindo a trabalhar muito, de forma humilde. Aqui há pessoas de caráter. Independentemente das coisas que possam acontecer no caminho, os adeptos precisam de continuar a apoiar a equipa que vive um momento lindo. A minha exigência é ter um registo de equipa grande. O nosso trabalho é de exigência. As grandes equipas não podem lamentar aquilo que não conseguem atingir. O campeonato, independentemente das viagens ou não, é igual à Europa. Já joguei assim, já joguei com distância maiores no Benfica, estar na Rússia numa quarta-feira e depois voltar para Portugal. A única crítica que faço e reforço é pelo jogo (contra o Flamengo) ser sábado. Um jogo tão importante e especial ser disputado sábado à noite com dois dias de intervalo. Se nosso adversário jogasse hoje, jogaria no sábado? Fica aberta nossa questão".