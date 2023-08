Bruno Lage elogia mentalidade de Tiquinho Soares: «É um jogador que tem tudo»

"É um jogador que tem tudo. Quer atacar e quer defender. É muito forte. Fico extremamente orgulhoso de trabalhar com eles [jogadores] e o Tiquinho é um bom exemplo disso. O melhor avançado do campeonato [brasileiro] ficar fora [do onze], entrar com esta mentalidade e em 45 minutos fazer o trabalho que ele fez é muito profissional. Ele sabe a carreira que fez, está no topo e não está no Botafogo para terminar a carreira, muito pelo contrário. Está para conquistar coisas que ainda não conquistou. Tecnicamente é fantástico", sublinhou Lage, citado pelo 'Globo Esporte'.Refira-se que, no Brasileirão, Tiquinho Soares leva 13 golos em 16 jogos, aos quais soma ainda quatro assistências. Na Taça Sul-Americana, já encontrou o fundo das redes três vezes em seis partidas.