Cássio e a saída de Vítor Pereira: «Não é comum vermos o que lhe aconteceu aqui no Brasil»

A direção do Corinthians comunicou ontem [domingo] a saída de Vítor Pereira do comando técnico da equipa e os jogadores não demoraram a reagir ao 'adeus' do treinador português logo após a partida com o Atlético Mineiro (0-1), na última jornada do Brasileirão."É só agradecer ao mister. Não é comum vermos o que lhe aconteceu aqui no Brasil. O treinador é mandado embora, chega uma proposta milionária, mas ele sai por causa da família. Então é só agradecer. Com todo respeito a todos os outros treinadores, o Vítor foi um 'cara' que me ajudou muito. Sempre conversamos muito, sempre confiou no meu trabalho e eu consegui corresponder", disse o guarda-redes Cássio, em declarações citadas pela imprensa brasileira.O luso-brasileiro Fábio Santos também comentou a saída do técnico. "Conseguimos encontrar o caminho da estrada. Foi uma pena não conseguirmos um título, saiu pelos dedos, mas o resumo do ano é positivo. Chegar à final da Taça do Brasil, ficar entre os quatro primeiros no Brasileirão, então estamos num bom caminho. A despedida nunca é boa, ainda mais porque queríamos a sequência do trabalho. Sabemos da importância de uma continuidade para conquistarmos títulos. Mas entendemos o lado dele também, família está à frente de tudo. O resumo do ano foi muito bom, temos muita coisa positiva para tirar deste ano", atirou.