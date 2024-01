CBF acelera negociações com Dorival Júnior e deve anunciar novo selecionador esta semana

Está prestes a chegar ao fim a novela em torno do novo selecionador do Brasil. Depois da saídade Fernando Diniz, que terá ficado irritado com a forma como a Confederação Brasileira de Futebol conduziu a sua demissão, Ednaldo Rodrigues entrou em campo para fechar este dossiê o mais rapidamente possível e terá chegado a uma base de entendimento com Dorival Júnior, atual treinador do São Paulo. Segundo o 'Globo Esporte', Dorival, de 61 anos, deve comunicar a decisão à equipa esta segunda-feira.Depois de ver gorado o sonho de ter Carlo Ancelotti à frente da canarinha, o líder da CBF entrou em cena pelo timoneiro brasileiro nos últimos dias e o acordo foi alcançado com relativa facilidade, até porque Dorival, como dá conta a referida publicação, sempre teve o sonho de comandar o escrete.