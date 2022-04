CBF prepara sucessor 'de peso' para Tite e Guardiola é o alvo principal: os milhões em cima da mesa

Tite tem no Mundial'2022 a última oportunidade de conquistar um troféu com a seleção brasileira. O técnico já anunciou que vai abandonar o comando da canarinha depois da prova e, segundo a 'Marca', a CBF planeia avançar para um alvo... de peso.Trata-se de Pep Guardiola, atual treinador do Manchester City. O espanhol tem contrato com a formação inglesa até junho de 2023 e poderia assim ter um desafio inédito na carreira: uma seleção.Segundo a mesma fonte - que adianta que já foram feitos contactos iniciais com o representante de Guardiola - os rumores terão surgido através "de membros que ainda não incorporaram oficialmente a nova estrutura da Confederação Brasileira de Futebol".A 'Marca' adianta ainda que o técnico teria pela frente uma oferta aliciante: um contrato de quatro anos com a canarinha, até ao Mundial'2026, com um salário de cerca de 12 milhões líquidos.