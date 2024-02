Central do Corinthians rendido a António Oliveira: «Tem um entendimento muito grande do futebol»

António Oliveira foi oficializado como novo treinador do Corinthians na passada sexta-feira e apenas dois dias depois estreou-se no banco com uma vitória sobre a Portuguesa, por 2-0 . Em declarações à 'ESPN Brasil', o central Gustavo Henrique, que também chegou recentemente ao timão, deixou muitos elogios ao treinador português que, na sua opinião, "tem um entendimento muito grande do futebol"."Chegou com um ânimo muito grande. Percebemos que ele [António Oliveira] tem um entendimento muito grande do futebol, joga em vários sistemas. É um grande treinador, tem vindo a fazer grandes trabalhos e torcemos para que o consiga repetir aqui", referiu o jogador, de 30 anos.Recorde-se que António Oliveira rumou ao Corinthians depois do timão ter pagado cerca de 190 mil euros ao Cuiabá, o valor da cláusula de rescisão.