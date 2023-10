Claque do Corinthians ameaça jogadores: «Vamos deixar a vossa vida igual à nossa: um inferno»

Apesar de ser um dos clubes com mais história no Brasil, o Corinthians atravessa, nos últimos meses, um momento difícil e que tem gerado muita indignação entre os adeptos. O timão ocupa o 13.º lugar do campeonato à 13.ª jornada e foi, esta quarta-feira, eliminado pelo Fortaleza nas meias finais da Taça Sul-Americana, naquela que terá sido a gota de água e que levou mesmo Danilo Oliveira, vice-presidente da claque Gaviões da Fiel, a ameaçar os jogadores nas redes sociais."Este ano está a ser muito difícil, pelo menos para mim. Mas sigo em frente, pelo certo e pelo justo. Mas esses malditos não sabem o esforço que fazemos e também nem quero falar sobre isso, até porque é algo que já está bem claro. Ainda faltam alguns jogos para acabar o ano, e já está claro que vai ser sofrido, porque vocês são inúteis e a Fiel [claque] não pode mais contar convosco para porra nenhuma", começou por escrever, antes de deixar uma garantia."Sendo assim: acabou a paz para todos!!! Vamos deixar a vossa vida igual à nossa: um inferno. Acabou a vida social destes jogadores medíocres. Sabemos onde está o problema de tudo isto e vamos para cima disso também, com toda a nossa força. Pelo Corinthians, com muito amor e até ao fim", pode ler-se na mensagem deixada no Instagram.Refira-se que o Corinthians despediu recentemente o treinador, Vanderlei Luxemburgo . Atualmente, o também técnico brasileiro Mano Menezes está à frente da equipa.