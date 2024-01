Corinthians desmente Lucas Veríssimo e aponta o dedo ao staff do central brasileiro

O Corinthians emitiu, nas últimas horas, um comunicado onde desmente as mais recentes declarações de Lucas Veríssimo ao 'Canal do Benja', onde este lamentou que o timão tenha demorado a responder a emails importantes quando as negociações entre o emblema brasileiro e o Benfica estavam a decorrer, motivo que, segundo o central, o terá feito rumar ao Qatar "O Sport Club Corinthians Paulista informa que, ao contrário do que disse o atleta Lucas Veríssimo em vídeo que circulou na tarde desta terça-feira (30), o clube enviou, a 4 de janeiro de 2024, ao staff do jogador, o pré-contrato de trabalho para ser assinado. Diante da falta de resposta, uma cobrança por um posicionamento foi feita pelo clube 15 dias depois (19/01)", pode ler-se no comunicado do Corinthians, que anexa duas fotografias com os dois emails referidos [ver acima]."Mais uma vez lamentamos o ocorrido, mas ressaltamos que sempre defenderemos a instituição e a marca Corinthians", acrescenta o emblema brasileiro.Recorde-se que, na entrevista em questão, Lucas Veríssimo contou a sua versão dos acontecimentos. "Não sei como funciona em termos legais. O Benfica envia o contrato e o Corinthians tem de retornar. Houve uma demora nessa resposta, havia um prazo para ser assinado e o Corinthians deixou passar. E em todos esses dias eu perguntava ao meu staff", explicou.Lucas Veríssimo foi oficializado como reforço do Al Duhail , do Qatar, há cerca de uma semana.