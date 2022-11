Corinthians já tem novo treinador e adeptos não aprovam

FERNANDO LÁZARO É O NOVO TÉCNICO DO CORINTHIANS! ??



Depois de muito tempo de casa no Timão, filho de um dos maiores ídolos da nossa história e com grande aproveitamento no período de interino, agora começa uma nova jornada por aqui.#VaiCorinthians pic.twitter.com/X602FIIBVp — Corinthians (@Corinthians) November 20, 2022

O Corinthians anunciou, este domingo, que Fernando Lázaro é o novo treinador do timão, sucedendo assim ao português Vítor Pereira Lázaro, que entre 1999 e 2016 desempenhou várias funções no Corinthians, é filho de Zé Maria, um dos maiores ídolos da formação brasileira. Antes da chegada de Vítor Pereira e a demissão de Sylvinho, foi treinador interino."Depois de muito tempo de casa no timão, filho de um dos maiores ídolos da nossa história e com grande aproveitamento no período de interino, agora começa uma nova jornada por aqui", escreveu o Corinthians nas redes sociais, numa publicação onde vários adeptos têm mostrado descontentamento pela chegada do técnico.