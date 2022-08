Corinthians volta às vitórias mas Vítor Pereira deixa aviso: «Não sou de criar ilusões»

O Corinthians voltou às vitórias no Brasileirão três jogos depois, após bater o Bragantino por 1-0. A equipa treinada por Vítor Pereira segue agora no 4.º lugar, com 42 pontos, a oito do líder Palmeiras, de Abel Ferreira, mas o português - que admitiu ter "sofrido" no jogo desta madrugada - rejeita falar numa possível luta pelo título brasileiro."Eu construi muito a minha vida com os pés no chão, encarando a realidade com objetivos de curto prazo. Não sou aquele sonhador que olha para os objetivos de longo prazo e não consegue os de curto prazo. O objetivo de curto prazo no Brasileirão é olhar para a equipa que está na nossa frente. Se chegarmos lá, depois olharemos para cima. Não sou de criar ilusões ou construir castelos de areia. Não sou esse tipo de pessoa", frisou o técnico português em conferência de imprensa."Vamos tentar melhorar nesta semana, descansar nos primeiros dias, depois melhorar os nossos comportamentos e estar bem no próximo jogo, que vai ser difícil, contra um adversário [Internacional] que está a lutar pelas mesmas posições que nós", acrescentou, apontando a outro objetivo."A Taça é outro objetivo. Quem está na semifinal tem como objetivo chegar à final, temos um adversário forte pela frente, quando chegar essa semana de trabalho vamos tentar o máximo possível para tentar ultrapassar o Fluminense", vincou.