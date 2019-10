Críticas à arbitragem podem tramar Jorge Jesus: treinador incorre em castigo de 12 jogos

A conferência explosiva de Jorge Jesus após a vitória do Flamengo A conferência explosiva de Jorge Jesus após a vitória do Flamengo

Em véspera de Fla-Flu, Jorge Jesus vê seguir para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva uma acusação contra si por "declarações ofensivas contra a arbitragem e conduta contrária à disciplina desportiva". Em causa estão as declarações do treinador português depois do jogo com o Athletico Paranaense.Além de uma multa que pode ir dos 22 euros aos 21,6 mil, Jorge Jesus incorre ainda numa suspensão de quatro a seis jogos, isto por cada um das infrações. Ou seja sendo o treinador português acusado de duas, Jorge Jesus pode vir a ser castigado com um máximo de 12 jogos."Nós já vínhamos preparado para jogar contra o Atlético, mas não contra duas equipas, não vínhamos preparados para jogar contra o VAR. [Sobre o penálti] Quem toma estas decisões tem de ser penalizado. Toma uma decisão e depois vai para outro campo fazer outras asneiras. Nem sei que tomou esta decisão, mas esse senhor não pode mais andar no VAR. Tem que ir para casa, vá de férias", disse na altura Jorge Jesus.O Flamengo responde também pelo atraso da equipa na entrada para o 2.º tempo da partida contra o Athletico-PR.Segundo a imprensa brasileira, a sentença tanto para Flamengo como para Jorge Jesus será conhecida na quinta.