Cruzeiro de Pepa derrotado na receção ao Fluminense

Depois de um bom início no Brasileirão – três vitórias e apenas uma derrota pela margem minima na ronda inaugural –, o Cruzeiro de Pepa foi, na madrugada desta quinta-feira, derrotado em casa pelo Fluminense (0-2).Os golos da partida chegaram antes do intervalo e logo no início da segunda parte. Ganso abriu o marcador para o Flu aos 44 minutos, aproveitando dois ressaltos na área do Cruzeiro para rematar para o fundo da baliza. Para fechar o resultado, aos 54', Gérman Cano - que já leva 24 golos esta temporada em 23 jogos - bateu de cabeça o guarda-redes Rafael.O jogo ficou ainda marcado pela discussão entre Henrique Dourado e Bruno Rodrigues, aos 80 minutos, na sequência de um penálti para o Cruzeiro. Bruno falhou a conversão do castigo máximo na primeira tentativa, mas o árbitro da partida mandou repetir por irregularidade na posição do guarda-redes do Fluminense. À segunda, Henrique Dourado pediu para assumir a cobrança e gerou-se um clima de tensão. Bruno Rodrigues acabaria mesmo por bater novamente o penálti e por voltar a falhar a oportunidade de reduzir a vantagem da formação do Rio de Janeiro.Este resultado permite ao Fluminense ultrapassar o Cruzeiro na 3.ª posição do Brasileirão, com os comandados de Pepa a assumirem o 4.º lugar – à condição do resultado do Fortaleza-São Paulo – com 9 pontos, menos um do que os rivais direitos na tabela.Na próxima jornada, o Cruzeiro visita o América Mineiro – no domingo, pelas 22h30. O Fluminense recebe o Cuiába, que esta quinta-feira dispensou o treinador português Ivo Vieira