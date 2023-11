Cuiabá regressa às vitórias e Góias perde com golo perto do final

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, regressou aos triunfos no campeonato brasileiro de futebol, e o Góias, de Armando Evangelista perdeu, numa jornada em que o Botafogo também foi derrotado e tem a liderança ameaçada.

Em jogos da 33.ª jornada disputados na quinta-feira à noite, o Cuiabá foi vencer a casa do Bahia, por claros 3-0, num jogo em que os visitados ficaram reduzidos a 10 jogadores, por expulsão de Cândido, ainda aos 20 minutos.

Deyverson, aos 22 minutos, Isidro Pitta, aos 77', e Ronald, aos 90'+8, marcaram os golos do triunfo, que permite à formação do Mato Grosso subir a 10.ª, ainda em zona de apuramento para a Taça sul-americana, segunda competição de clubes da CONMEBOL.

O Góias caiu em casa diante do Santos, por 1-0, graças a um golo de Furch já muito perto do final, aos 87 minutos, e mantém-se no 18.º e antepenúltimo lugar, em zona de descida, a cinco jornadas do final do campeonato.