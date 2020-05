Diego e o polémico regresso do Flamengo aos treinos: «Não se trata de uma afronta»

"Nada nos distancia mais do que o o´dio e intolera^ncia a`s opinio~es contra´rias". É desta forma que Diego Ribas, capitão do Flamengo começa o longo texto que publicou esta sexta-feira no Instagram.





Em causa está o polémico regresso do Flamengo aos treinos , sem o aval da Prefeitura do Rio de Janeiro, que suspendeu até 25 de maio as atividades consideradas "não essenciais". O campeão brasileiro não seguiu as recomendações "Eu me sinto seguro para retornar pois o Flamengo esta´ investindo cada vez mais em estrutura e na cie^ncia para garantir a seguranc¸a necessa´ria ao retorno. Na~o se trata de uma afronta, mas algo bastante debatido internamente", refere Diego Ribas, sublinhando: "Toda a estrutura oferecida foi a motivação para a nossa decisa~o. Se na~o fosse desse jeito, jamais voltari´amos. Continue fazendo o recomenda´vel na quarentena e busque o ma´ximo de informac¸a~o que puder, de pessoas e o´rga~os confia´veis.""Estamos, tambe´m, cientes que a realidade preventiva disponível para no´s e´ muito diferente da que a populac¸a~o do nosso pai´s e muitos no mundo inteiro tem. Infelizmente!""Que nenhuma questa~o ou opinia~o poli´tica nos fac¸a julgar as pessoas e esquecer as causas. Venceremos juntos - com dista^ncia recomendada - mais uma vez!", conclui