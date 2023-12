Diretor de futebol do Santos dá a cara após descida de divisão: «Não temos qualidade...»

Além da conquista do título do Palmeiras de Abel Ferreira , a madrugada desta quinta-feira no Brasileirão ficou marcada também pela derrota do Santos na receção ao Fortaleza (1-2), que ditou a descida de divisão do histórico emblema daquele país. Após o apito final, Alexandre Gallo, diretor de futebol do 'Peixe', deu a cara e criticou a falta de qualidade do plantel."[É uma] Noite histórica, péssima. A primeira coisa que temos de fazer é pedir desculpa, sabemos que é algo que marca muito. Não esperávamos que isto pudesse acontecer. Fizemos o possível e o impossível para pontuarmos mais. Fizemos tudo dentro da legalidade. Infelizmente, não foi a pontuação necessária. Peço desculpa aos adeptos. A nossa mágoa é muito grande", começou por referir Alexandre Gallo, citado pelo 'Globo Esporte', antes de analisar as dificuldades que o clube atravessa."A equipa tem muitos problemas técnicos. Não pudemos corrigir isso porque só pudemos contratar jogadores que estavam sem contrato. O Santos sempre pagou os seus salários e nunca teve problemas, eu não entendia como é que não conseguia ter uma equipa técnica melhor. Acho que o Santos seria sempre atrativo para qualquer atleta. E isso eu não entendi muito. Infelizmente, a falta de qualidade trouxe-nos esta situação. Queremos construir o jogo e não temos qualidade para isso...", rematou.Quem também lamentou a descida de divisão do Santos foi Neymar. Formado no 'Peixe' - saiu para o Barcelona em 2013, por 88 milhões de euros -, o internacional brasileiro recorreu às redes sociais para deixar uma curta mensagem de incentivo: "Iremos voltar a sorrir", escreveu no Instagram.Refira-se que o Santos nunca tinha sido despromovido à Série B do campeonato brasileiro. Entre os maiores clubes daquele país, apenas Flamengo e São Paulo preservam esse estatuto.