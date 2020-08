Domènec Torrent: «Importante respeitar Jorge Jesus... mas quero ficar quatro, cinco anos»

Domènec Torrent, treinador que sucede a Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo, chegou esta segunda-feira ao Rio de Janeiro e já deixou claro quais os objetivos e os primeiros passos a dar no clube brasileiro.





"No Flamengo, temos que ganhar, ganhar e ganhar. Porque o Flamengo é um dos grandes clubes do Mundo. Estamos preparados, prontos para tentar ganhar títulos e jogar bonito. Estou muito feliz por fazer parte deste grande clube, desta grande nação", afirmou o treinador espanhol de 58 anos."O mais importante agora é respeitar o trabalho de Jorge Jesus porque é uma equipa ganhadora. E, pouco a pouco, vou mudar as coisas. Mas a intenção é ficar no Brasil muitos anos. Quando estou feliz no clube, e o clube está feliz comigo, quero ficar quatro, cinco anos... Quero poder dizer que ganhamos e que o clube está muito feliz comigo", disse ainda Domènec Torrent.