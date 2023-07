Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Dorival Júnior: «Espero que James Rodríguez possa mostrar as suas qualidades no São Paulo» Em exclusivo a Record, treinador fala do processo que levou o colombiano a integrar o plantel da sua equipa





• Foto: Instagram São Paulo