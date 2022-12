Dos contratos publicitários à pensão que recebia no Brasil: Pelé deixa património milionário

O mundo do futebol chora a morte de um dos melhores jogadores de sempre. Pelé faleceu esta quinta-feira aos 82 anos e deixou um património líquido que ultrapassa os 100 milhões de dólares (cerca de 93,8 milhões de euros), de acordo com o portal 'Celebrity Net Worth'.O antigo jogador, que chegou a ser o atleta mais bem pago do Mundo, começou por investir os seus lucros em imóveis. Um dos seus maiores negócios foi a aquisição de uma imponente mansão nos Hamptons, em Nova Iorque, por 100 mil dólares (cerca de 93,8 mil euros), a qual vendeu em 2008 reavaliada em quase três milhões de dólares (2,81 milhões de euros).Apesar de ter uma fortuna, Pelé recebia uma pensão no Brasil desde 2014, segundo o 'Corriere della Sera'. O ex-avançado tinha uma pensão mensal de quase três mil reais (cerca de 552 euros). "Pago metade do bilhete no cinema e não pago transportes públicos. Depois do Mundial'2014, serei reformado em pleno porque de direito já sou", confessou Pelé em entrevista à revista brasileira 'Veja'.Ainda assim, nem toda a fortuna de Pelé veio diretamente do futebol. O 'Rei' continuou a ganhar dinheiro após ter deixado os relvados com os seus vários contratos publicitários. "Não fiquei rico com o futebol como os jogadores de hoje. Ganhei dinheiro com publicidade, quando parei de jogar, mas nada de tabaco, álcool, política ou religião", confessou Pelé em mais do que uma ocasião.